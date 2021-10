Nancy Faeser als Vorsitzende der SPD-Fraktion wiedergewählt

Nancy Faeser (SPD), Fraktionsvorsitzende, nimmt an einer Sitzung des hessischen Landtags teil. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Nancy Faeser, ist in ihrem Amt bestätigt worden. Die Abgeordneten wählten sie am Dienstag mit rund 93 Prozent der Stimmen, wie die Sozialdemokraten am Dienstag in Wiesbaden mitteilten. Zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurden Tobias Eckert, Karina Fissmann, Lisa Gnadl, Stephan Grüger, Daniela Sommer und Marius Weiß gewählt. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Günter Rudolph.

Sie freue sich auf die kommenden zwei Jahre und wolle dabei den Rückenwind von der Bundestagswahl mitnehmen, erklärte Faeser. Die 51-Jährige ist seit 2019 Landesvorsitzende der SPD und Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion.

