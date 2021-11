Jetzt teilen:

Offenbach - Gesprühte Hakenkreuze und andere Nazisymbole sind am Freitagmorgen in mehreren Straßen nahe des Hauptbahnhofes in Offenbach entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen haben drei Unbekannte die großen Symbole in fünf umliegenden Straßen aufgesprüht, teilte die Polizei mit. Auch einige Hausfassaden seien mit den verfassungsfeindlichen Symbolen beschmutzt worden. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-975332/2