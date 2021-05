Neue Corona-Freiheiten für Geimpfte und Genesene in Hessen

Schutzimpfung gegen Covid-19 mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Für vollständig geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Menschen in Hessen fallen nun Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weg. Die bundesweit geltende Verordnung, die diese Öffnungsschritte für Tausende Hessen regelt, ist am Sonntag in Kraft getreten.

Vollständig Geimpfte und Genesene werden nach der Verordnung bei Treffen mit Anderen nun nicht mehr mitgezählt. Also können sich zum Beispiel auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit einer unbegrenzten Zahl Geimpfter treffen. Geimpfte müssen zudem in Läden oder beim Friseur keinen Test mehr machen.

Abendliche Ausgangsbeschränkungen fallen für beide Gruppen ebenfalls weg. Nach Reisen oder nach Kontakt zu Infizierten müssen sie in der Regel auch nicht mehr in Quarantäne - außer man hat sich mit einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante angesteckt oder man reist aus einem Virusvarianten-Gebiet ein. Auch Geimpfte und Genesene müssen aber weiter Masken an bestimmten Orten und in Gebäuden tragen und Abstandsregeln befolgen.

