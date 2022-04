Neue Corona-Regeln für Hessen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Das Land Hessen lockert weiter. Im Wesentlichen betreffen die Neuregelungen die Vorgaben für Quarantäne und an den Schulen. So fallen an den Schulen nahezu alle Corona-Regeln weg - inklusive der Testpflicht für Schüler und Lehrer. Diese Neuerung soll ab kommendem Montag, 2. Mai gelten. Außerdem müssen sich Corona-Infizierte nur noch fünf Tage in Quarantäne begeben. Eine anschließende Freitestung ist nicht mehr erforderlich. Das hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Donnerstag im Anschluss an die Beratungen des Corona-Kabinetts mitgeteilt. An die Stelle von rechtlichen Vorgaben rückt also noch weiter als bisher die Selbstverantwortung.

Bouffier bekräftigte, dass es gelte, zwei Dinge zusammenzuführen: Vorsicht und Freiheit. Denn Corona werde bleiben, die Menschen müssten sich darauf einstellen, mit dem Virus zu leben.

Die neuen Regeln gelten vorerst bis zum 26. Mai.

Wir zeigen die Pressekonferenz in Kooperation mit dem HR live:

Verknüpfte Artikel