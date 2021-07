Neue spezialisierte Smartphones für hessische Polizei

Jetzt teilen:

Frankfurt/Wiesbanden - Hessens Innenminister Peter Beuth und Digitalministerin Kristina Sinemus (beide CDU) informieren sich am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) über die mobile Polizeiarbeit der Zukunft. Dabei soll bei einem simulierten Einsatzszenario demonstriert werden, wie dank moderner Authentifizierungstechnik polizeiliche Daten schnell und sicher im Alltag abgefragt werden können. Bei dem Termin in Frankfurt wird Beuth zudem neue und spezialisierte Smartphones an die hessische Polizei übergeben.

Für die Entwicklung der Polizeiarbeit der Zukunft hat Hessen seit 2020 einen eigenen IT-Thinktank in Frankfurt. Ziel ist, den digitalen Fortschritt für die Polizeiarbeit der Zukunft nutzen: Die Polizei soll «schneller, sicherer und smarter» werden, so das Ministerium vor dem Termin.

