Neue Zeugen in Lübcke-Prozess: Messerangriff im Mittelpunkt

Frankfurt/Main - Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke steht heute eine weitere Tat im Mittelpunkt, ein Messerangriff auf einen irakischen Flüchtling. Das Opfer der Tat, Ahmed I., tritt in dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main als Nebenkläger auf. Geplant ist, drei Polizisten zu der Tat im Januar 2016 zu vernehmen (ab 10.00 Uhr), bei der I. schwer verletzt wurde.

Der Angeklagte Stephan Ernst hatte vor Gericht im Sommer angegeben, er habe nichts mit dem Angriff zu tun. Ein in seinem Haus beschlagnahmtes Messer hatte geringe DNA-Spuren aufgewiesen, die ein Sachverständiger in einem kürzlich vorgestellten Gutachten I. nicht eindeutig zuordnen konnte. Sie enthielten allerdings Merkmale, die unter Mitteleuropäern sehr selten, im Irak aber häufiger seien.

Ernst wird hauptsächlich zur Last gelegt, den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 erschossen zu haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Außerdem ist Ernsts früherer Arbeitskollege Markus H. wegen Beihilfe angeklagt. Er soll Ernst politisch beeinflusst haben.