Donnerstag,
23.04.2020 - 00:00
2 min
Neuer Finanzminister rückt an die Spitze von Unternehmen
Michael Boddenberg ist Hessens neuer Finanzminister. Damit übernimmt er nun auch den Aufsichtsratsvorsitz bei der Fraport und den Staatsweingütern. Die Flughafen GmbH Kassel aber über lässt er seinem Staatssekretär.
Von
Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Michael Boddenberg ist seit dem 3. April hessischer Finanzminister.
(Foto: dpa)
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