Neuer hessischer Landespolizeipräsident tritt Dienst an

Robert Schäfer, neuer hessischer Polizeipräsident.

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Der neue hessische Landespolizeipräsident Robert Schäfer wird am heutigen Tag (9.00 Uhr) von Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden offiziell in sein Amt eingeführt. Schäfer folgt auf Roland Ullmann, der sich im September in den Ruhestand verabschiedet hatte. Schäfer war zuvor Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen. Auf diesen Posten war er im Jahr 2015 gerückt. Wer künftig an der Spitze des Verfassungsschutzs in Hessen stehen wird, ist noch nicht entschieden worden.