Neuer hessischer Raumfahrtkoordinator wird vorgestellt

Der neue Raumfahrtkoordinator Jan Wörner. Foto: Janne Kieselbach/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Janne Kieselbach/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will an heute den neuen hessischen Raumfahrtkoordinator in Wiesbaden vorstellen: Der ehemalige und langjährige Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, Johann-Dietrich Wörner, soll das Amt übernehmen. Der in Kassel geborene Wörner war von 2015 bis Ende Februar 2021 Esa-Chef.

Regierungschef Bouffier begründete den Koordinatorenposten damit, dass in Hessen mehrere nationale und internationale Institutionen aus der Luft- und Raumfahrtstandort ihren Sitz haben und der Standort ausgebaut werden soll.

