Neuer Landesschulsprecher in Hessen

Wiesbaden - Die Landesschülervertretung in Hessen hat eine neue Spitze. Mika Schatz aus dem Lahn-Dill-Kreis rückt an die Stelle von Jessica Jolene Pilz, wie die Interessenvertretung der rund 800.000 Schülerinnen und Schüler im Land am Mittwoch in Gießen mitteilte. Pilz verabschiedete sich nach einem Jahr von ihrem Amt, da sie ihr Abitur absolvierte. Zusammen mit Pia Rosenberg und Julian Damm ist Mika Schatz nun gleichberechtigter Landesschulsprecher in Hessen.

