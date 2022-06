Neuer Ministerpräsidenten Rhein: Erste Regierungserklärung

Boris Rhein (CDU) spricht als neuer Ministerpräsident von Hessen im Landtag. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Wiesbaden - Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wird heute (13.00 Uhr) seine erste Regierungserklärung im hessischen Landtag in Wiesbaden halten. Der neue Regierungschef will dabei die politischen Schwerpunkte in seiner Amtszeit präsentieren und erläutern. Rhein hat bereits kurz nach seiner Wahl erklärt, dass er die Familien, den Klimaschutz sowie eine starke Sicherheit in den Fokus rücken wird. Außerdem will sich der Ministerpräsident für eine gute Bildung, die Wirtschaft und Arbeitsplätze sowie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Hessen einsetzen.

© dpa-infocom, dpa:220606-99-566660/2