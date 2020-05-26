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Dienstag, 26.05.2020 - 00:00
2 min

Neuer Schwung für Radlerland Hessen

Bisher werden in Hessen Radwege nur im Schneckentempo gebaut. Das soll sich ändern. Das Land nimmt Millionen in die Hand und stellt Personal ein.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Neue Radwege braucht das Land. Hessen nimmt dafür viel Geld in die Hand und schafft eine „Task Force“. Foto: dpa

Neue Radwege braucht das Land. Hessen nimmt dafür viel Geld in die Hand und schafft eine „Task Force“. (Foto: dpa)

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