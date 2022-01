Neues Landesamt für Gesundheit: Bessere Vernetzung

Jetzt teilen:

Wiesbaden - In Hessen wird ein Landesamt für Gesundheit geschaffen. Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres werde es seine Arbeit aufnehmen, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. Die Maßnahme sei eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie, in der andere Bundesländer mit solchen Landesämtern effizienter reagiert hätten. Zuständig sein soll das neue Hessische Landesamt für Gesundheit (HLfG) unter anderem für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Das Landesamt soll als Bindeglied zwischen obersten und untersten Gesundheitsbehörden, zwischen den Ämtern auf kommunaler Ebene und Ministerium fungieren. In ihr würden Aufgaben gebündelt, die bisher an anderer Stelle wie den Regierungspräsidien angesiedelt seien. Zu Versetzungen soll es nicht kommen - die Behörde werde dezentral aufgestellt, sagte Klose.

Der Aufbau des Landesamts werde unter anderem aus Mitteln des Bund-Länder-Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) finanziert, aus dem dafür zwischen 2022 und 2026 insgesamt 19 Millionen Euro entnommen werden könnten. Wie viele Kosten zusätzlich entstehen, sei noch nicht absehbar, da die Aufgaben der neuen Behörde noch nicht final feststünden, sagte Klose. Dies soll in den kommenden Wochen auf mehreren Symposien mit internen und externen Expertinnen und Experten diskutiert werden. Am Ende werde das Landesamt 200 bis 300 Mitarbeiter zählen, die weit überwiegend aus bestehenden Institutionen kämen.

Auch mehr wissenschaftliche Anbindung soll die neue Behörde bringen. Der Minister kündigte zudem die Gründung einer Stiftungsprofessur für Öffentliches Gesundheitswesen an der Universitätsklinik Frankfurt an, die eng mit dem Landesamt verknüpft werde.

