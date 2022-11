Neues Polizeizentrum in Taunusstein eröffnet

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. (© Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild)

Taunusstein (dpa/lhe) - - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) ein neues Polizeizentrum eröffnet. Auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern werden dort 35 Polizeibedienstete im Einsatz sein, teilte der Innenminister am Dienstag mit und kündigte für die nächsten Jahre weiteres zusätzliches Personal in der Dienststelle an.

„Sicherheit lebt von Präsenz vor Ort“, betonte der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Felix Paschek. Neben dem Polizeiposten werden auch eine regionale Ermittlungsgruppe mit den Schwerpunkten Wohnungseinbruch, Betäubungskriminalität und Straftaten von Mehrfach- und Intensivtätern sowie der regionale Verkehrsdienst in dem neuen Zentrum angesiedelt sein.