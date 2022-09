Neues Videokonferenz-System für hessische Landesverwaltung

Ein Mann tippt in einem Büro auf einer Tastatur. (Bild: dpa) (Foto: Daniel Naupold/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - In der hessischen Landesverwaltung werden bis zu 70.000 Computer-Arbeitsplätze mit einem neuen Videokonferenz-System ausgestattet. Hierzu würden „hochmoderne und zukunftsfeste Open Source-Lösungen“ genutzt, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden am Dienstag mit. Diese seien auf dem technisch neuesten Stand und die Daten seien besser abgesichert. Bei der genutzten Cloud würden die Daten in Deutschland verarbeitet. Derzeit nutzen rund 35.000 Mitarbeiter noch ein Videokonferenz-System auf Basis von Skype for Business. Die schrittweise Einführung des neuen Systems mit dem Namen „HessenConnect 2.0“ soll noch in diesem Jahr starten.

