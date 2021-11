Nicole Rathgeber wird neue Landrätin im Werra-Meißner-Kreis

Jetzt teilen:

Eschwege - Die neue Landrätin im Werra-Meißner-Kreis heißt Nicole Rathgeber. In einer Stichwahl am Sonntag entschied die 38 Jahre alte Juristin von den Freien Wählern (FW) das Rennen um die Kreisspitze mit 59,7 Prozent der Stimmen für sich. Das teilte die Kreisverwaltung am Abend in Eschwege mit. Gegenkandidat Friedel Lenze von der SPD, der im ersten Wahlgang noch vorn gelegen hatte, kam demnach auf 40,3 Prozent.

83 000 Menschen waren am Sonntag erneut an die Wahlurne gerufen worden, nachdem in einer ersten Wahl am 24. Oktober keiner der vier angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit geholt hatte. Der 53 Jahre alte Lenze hatte vor zwei Wochen 41,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können, Rathgeber 29,7 Prozent. Auf Frank Hix (CDU) entfielen 20,6 Prozent der Stimmen, auf den parteiunabhängigen Kandidaten Daniel Herz 8,16 Prozent.

Rathgeber folgt auf Landrat Stefan Reuß (SPD). Der 51-Jährige hatte sein Amt nach 15 Jahren zum Jahresende zur Verfügung gestellt. Die neue Landrätin tritt ihr Amt am 1. Januar 2022 an.

