Noch immer Ermittlungen wegen Hasspostings zu Lübcke-Mord

Wiesbaden - Das hessische Landeskriminalamt (LKA) führt derzeit noch zehn Ermittlungsverfahren wegen Hasspostings im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). Das berichtete die «Heilbronner Stimme». Unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde hieß es, 244 Ermittlungsverfahren seien bereits an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main abgegeben worden.

In der vergangenen Woche hatte das Oberlandesgericht Frankfurt den Mörder Lübckes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 47 Jahre alte Deutsche hatte den CDU-Politiker im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen. Die Tat hatte ein rechtsextremistisches Motiv. Lübcke war wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge schon Jahre von der Tat Hasspostings und Drohungen ausgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-266280/2