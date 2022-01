Novavax-Impfstoff in Hessen nur für Pflegepersonal

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (saki). Der neue Novovak-Impfstoff wird in Hessen zunächst nur an Gesundheitsämter ausgeliefert. Das hat die hessische Impfallianz aus Gesundheitsministerium, Ärzte- und Apothekerschaft sowie Städten und Landkreisen am Mittwoch mitgeteilt. Eine Verteilung von „Kleinstmengen“ an alle Arztpraxen sei angesichts der zunächst überschaubaren Zahl von Dosen nicht sinnvoll, betonte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Von den zwei Millionen Dosen des Vakzins, die bundesweit ab 21. Februar ausgeliefert werden sollen, entfielen nur rund 140 000 auf Hessen. Deshalb sollten die Gesundheitsämter die Sonderimpftermine organisieren und die lokale Verteilung organisieren, so der Minister. Zunächst soll Personal, das künftig von der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sein wird, etwa in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Impfangebote erhalten.

Vom Bund forderte die Impfallianz, Klarheit bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu schaffen. Dafür sollen mit den Ländern dringend die offenen Fragen der Umsetzung geklärt werden. „Auch unsere Kommunen haben weiterhin erheblichen Klärungsbedarf, beispielsweise bei der noch fehlenden Definition des Personenkreises, der zwingend der Impfpflicht unterliegen soll“, so Klose.