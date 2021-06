Obdachlosenhilfe: Sozialministerium stockt Fördermittel auf

Ein Obdachloser liegt unter einer Eisenbahnunterführung. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Das hessische Sozialministerium stellt für Einrichtungen der Obdachlosenhilfe zusätzliche 500.000 Euro bereit. Die Fördermittel sollen die Versorgungskonzepte innerhalb der Pandemie unterstützen, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. Sie werden zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. März 2022 für Kosten gewährt, die für Unterbringung, Betreuung und Versorgung von obdachlosen Menschen anfallen. Laut Ministerium erschweren die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln die Arbeit in den Einrichtungen, auch eine enge Belegung der Notunterkünfte sei wegen der Infektionsgefahr nicht möglich.

