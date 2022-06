Odenwälder verursacht schweren Unfall am "Elzer Berg"

Ein Blaulicht mit der Leuchtschrift "Unfall". (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ELZ - Auf der Autobahn 3 bei Elz im Kreis Limburg-Weilburg sind nach einem Auffahrunfall zwei Menschen schwer und drei leicht verletzt worden. Ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Odenwald hatte am Sonntagabend mit seinem SUV einen weiteren Wagen überholen wollen und war deshalb auf den linken Fahrstreifen gewechselt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe der Mann jedoch nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet.

Ein 22-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 48-Jährigen auf, so die Polizei. Nach der Kollision krachte auch noch der Wagen des 48-Jährigen gegen das Auto, das er überholen wollte. Die Verletzten aus den drei Autos wurden per Rettungshubschrauber und Krankenwagen in umliegende Klinken gebracht. Die Autobahn musste nach Angaben der Polizei für über eine Stunde vollständig gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von circa sieben Kilometern.