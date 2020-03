Offener Brief vom Landtagspräsidenten: «Halten Sie durch»

Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat sich in einem offenen Brief an die Bürger in Hessen gewandt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat sich in einem offenen Brief an die Bürger in Hessen gewandt und ihnen Mut in der Corona-Krise zugesprochen. «Uns alle umtreiben Unsicherheit und Ungewissheit. Und dennoch zeigen Sie alle in besonders hohem Maße Hilfsbereitschaft und Kreativität», schrieb Rhein in der Veröffentlichung am Mittwoch. «Das gibt Zuversicht und berührt auch mich sehr.»

«Seien Sie versichert, dass auch die Politik unermüdlich daran arbeitet, die Folgen dieser Pandemie so gut wie möglich abzufedern», betonte der Landtagspräsident. «All denjenigen, die bereits heute am Limit arbeiten, möchte ich meine Hochachtung und meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen», erklärte Rhein und sprach dabei vor allem die Beschäftigen im Gesundheitswesen, der Pflege und Betreuung sowie im Handel und den Logistikzentren, der Landwirtschaft bei den Einsatzkräften an.

«Ich möchte auch den Familien danken - für ihren Zusammenhalt und dafür, dass auch die Betreuung in der Familie so gut funktioniert», schrieb Rhein. «Ich ermutige Sie, halten Sie durch, halten Sie auch weiter zusammen und vermeiden Sie Kontakte, wo immer es Ihnen möglich ist», betonte der Landtagspräsident. «Wir befinden uns alle gemeinsam in dieser Situation und wir werden sie gemeinsam überstehen.»