Online-Befragung zu Haus der Demokratie in Frankfurt

Frankfurt/Main - Die Stadt Frankfurt hat eine Online-Befragung zu Plänen für ein Haus der Demokratie gestartet. Dieses soll die Gedenkstätte Paulskirche ergänzen. Die bundesweite Befragung läuft bis Mitte November, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Bürger und Bürgerinnen könnten an einer Umfrage teilnehmen, aber auch eigene Ideen einbringen. Die Ergebnisse sollen in einen Bericht einer Expertenkommission zur Zukunft der Paulskirche einfließen. Die Kommission plane, ihren Abschlussbericht Anfang 2023 vorzulegen.

Im Mai 2023 wird der 175. Jahrestag der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche gefeiert. In der Paulskirche hatte 1848/49 die Frankfurter Nationalversammlung die Paulskirchenverfassung ausgearbeitet, die als erste gesamtdeutsche und demokratische Verfassung Deutschlands gilt. Sie wurde zwar nie wirksam, legte aber die Grundlage für spätere deutsche Verfassungen.

© dpa-infocom, dpa:221005-99-18196/2