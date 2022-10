Opposition fordert mehr Geld für Krankenhäuser

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. (Bild: dpa) (Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Die Landtagsopposition fordert eine bessere staatliche Finanzierung für die hessischen Krankenhäuser. Insolvenzen und Schließungen drohten oder seien für einzelne Stationen oder ganze Krankenhäuser schon auf den Weg gebracht, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Christiane Böhm, am Donnerstag in Wiesbaden und verwies auf Fälle in Fritzlar, Dillenburg und Melsungen. „Die Kostensteigerungen durch Inflation und Energiekrise hängen wie ein Damoklesschwert über vielen kleinen grundversorgenden Krankenhäusern, gerade im ländlichen Raum“, sagte Böhm.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) nannte die Sorgen um die Krankenhäuser auch mit Blick auf die Corona-Pandemie „nachvollziehbar“. Allerdings habe das Land die Investitionsfördermittel seit seinem Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren bereits um 50 Prozent erhöht. Zudem stehe bei der Krankenhausfinanzierung auch der Bund in der Pflicht.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion, Claudia Papst-Dippel, mahnte: „Was wir brauchen, ist Personal, um Bettensperrungen zu verhindern, und Krankenhäuser, die finanziell ihrem Versorgungsauftrag nachkommen können.“ Gepaart mit den schlechten Bedingungen für das Pflegepersonal verschlechtere der Investitionsstau die Situation für Patienten dramatisch, besonders wenn es sich um Notfälle handele.

Auch der FDP-Gesundheitsexperte Yanki Pürsün kritisierte, Investitionskosten würden für die Krankenhäuser nur unzureichend bereitgestellt. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Daniela Sommer, sagte: „Der finanzielle Druck auf die Häuser ist riesig und muss von der Landesregierung unbedingt abgemildert werden.“

© dpa-infocom, dpa:221013-99-114390/3