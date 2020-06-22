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Montag, 22.06.2020 - 18:33
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Orthopäde aus Bad Wildungen soll für Assad gearbeitet haben

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen Arzt, der als Folterer für das syrische Regime gearbeitet haben soll. Bis zuletzt habe er Informationen über Flüchtlinge weitergegeben.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Bad Wildungen Foto: dpa/VRM

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