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Montag, 11.05.2020 - 00:00
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Paukenschlag bei „Bembel with care“ nach Wirbel um Kuhn

Mit Aussagen zum 8. Mai hat Geschäftsführer Benedikt Kuhn eine hitzige Debatte im Netz ausgelöst. Die Kelterei Krämer hat nun reagiert und die Zusammenarbeit mit ihm beendet.

„Bembel with Care“-Gründer Benedikt Kuhn sorgt mit Aussagen in den Sozialen Medien derzeit für Aufsehen. Archivfoto: Sascha Lotz

„Bembel with Care“-Gründer Benedikt Kuhn sorgt mit Aussagen in den Sozialen Medien derzeit für Aufsehen. (Archivfoto: Sascha Lotz)

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Wirbel um Südhessens „Apfelwein-Baron“
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