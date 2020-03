Philologenverband gegen Abitur ohne Abschlussprüfungen

Durchnummerierte Tische stehen in einer Aula. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Der hessische Philologenverband lehnt ein Abitur ohne Abschlussprüfungen strikt ab. Sollte die Corona-Pandemie keine Abiturprüfungen mehr zulassen, werde es aber sicher auch alternative Lösungen geben, erklärte der Verbandsvorsitzende Reinhard Schwab am Donnerstag in Wiesbaden, ohne das zu konkretisieren.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte zuvor betont, dass sich alle Schüler in Hessen sicher sein können, dass ihnen in jedem Fall die Möglichkeit zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife geboten werde. Nach derzeitigen Planungen will Hessen seine Abiturienten trotz der Corona-Krise weiter wie geplant bis zum 2. April schriftlich prüfen.

Am Donnerstag standen Arbeiten im Grund- und Leistungskurs Französisch auf dem Plan. Die Prüfungen laufen in Hessen unter verschärften Hygienebedingungen. Die Schulen sind angewiesen, die Gruppen klein und die Abstände zwischen den Prüflingen groß zu halten.

Die Bildungsexpertin der Linksfraktion, Elisabeth Kula, forderte den Kultusminister auf, Klarheit über den weiteren Verlauf des Schuljahrs auch für die übrigen Schüler der anderen Jahrgangsstufen zu schaffen. Vor allem müsse dafür Sorge getragen werden, dass alle Schüler sich gleichermaßen den Unterrichtsstoff aneignen könnten, betonte Kula und mahnte ein bundesweit einheitliches Vorgehen an.