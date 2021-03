Pilotprojekt: Corona-Tests starten an 21 hessischen Schulen

Die Test-Kassette, mit der ein Corona-Antigentest ausgewertet wird. Hier in diesem Fall ist der Test negativ. (Foto: Holger John/dpa-Zentralbild/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Mehr als 16.000 Corona-Tests sind an 21 Pilotschulen in ganz Hessen ausgeliefert worden. Noch vor den Osterferien soll so mit freiwilligen Antigen-Selbsttests für die Schüler sowie das Personal an diesen Schulen begonnen werden, teilten Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden mit. "Wir erhoffen uns von den Pilotschulen wichtiges Feedback, um nach den Osterferien die Tests flächendeckend an allen Schulen problemlos durchführen zu können."

Um den Unterricht für die Schüler nach den Osterferien so sicher wie möglich zu gestalten, werde die Landesregierung bis zum Ende des Schuljahres allen Schulen einfach zu handhabende Antigen-Selbsttests zur Verfügung stellen, kündigten die Minister an. Für Schüler, Lehrer und weitere Beschäftigte in den Schulen sei es damit möglich, sich kostenlos mindestens einmal in der Woche selbst zu testen.

Tests vor Unterrichtsbeginn

Die Tests sollen den Angaben zufolge vor Unterrichtsbeginn in den Schulen durchgeführt werden. Dafür werden Videos zur Handhabung und Anleitungen zur Verfügung gestellt. Im Falle eines positiven Testergebnisses müsse es eine Meldung an das Gesundheitsamt geben. Es greife dann die Verpflichtung zur Durchführung eines PCR-Tests sowie zur sofortigen Quarantäne.

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Schüler und Lehrer könnten darüber hinaus auch einmal in der Woche den kostenlosen Bürgertest nutzen, der von geschultem Personal durchgeführt wird, teilten die Minister mit. In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung werden die Schulen zudem durch ein Test-Mobil unterstützt, das PCR-Tests und Antigen-Schnelltests in größeren Umfang durchführen kann, wenn es ein Ausbruchsgeschehen an einer Schule gibt.

In Hessen gibt es rund 760.000 Schüler und etwa 100.000 Lehrkräfte sowie Mitarbeiter an fast 2000 Schulen.