Podcast mit Virologen Drosten und Ciesek startet wieder

Der Virologe Christian Drosten in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa/archivbild (Bild: dpa) (Foto: Jörg Carstensen/dpa/archivbild)

Berlin - Der Berliner Charité-Virologe Christian Drosten und seine Frankfurter Kollegin Sandra Ciesek sind bald wieder im Pandemie-Podcast «Das Coronavirus-Update» zu hören. An diesem Freitag (3.9.) ist zunächst Drosten nach der Sommerpause an der Reihe. Gegen 18.00 Uhr ist der Audio-Podcast auf «NDR.de/coronaupate» abrufbar sowie als Video bei «tagesschau24» um 19.15 Uhr, wie der Norddeutsche Rundfunk am Freitag mitteilte. Im Radio werde ab 18.05 Uhr eine gekürzte Version des Podcasts zu hören sein. Drosten spreche im Interview mit Korinna Hennig über die aktuelle Lage, die Erfolge und Misserfolge des Sommers und über seine Erwartungen für den Herbst.

Das «Coronavirus-Update» werde anschließend in einem 14-tägigen Rhythmus dienstags veröffentlicht. Die zweite Folge mit der Frankfurter Virologin Ciesek läuft am 14. September, kündigte der Sender an. Am 28. September sei dann wieder Virologe Drosten zu hören.

© dpa-infocom, dpa:210903-99-81642/3