Point Alpha Stiftung: Preisverleihung selbst organisieren

Geisa/Rasdorf - Die Point Alpha Stiftung will die Vergabe des gleichnamigen Preises in Zukunft selbst organisieren. Das eigentlich dafür zuständige Kuratorium Deutsche Einheit habe bis Ende Februar keinen Preisträger benannt, teilte sie am Dienstag in Geisa (Wartburgkreis) mit. Deshalb falle die Preisverleihung in der Gedenkstätte in diesem Jahr voraussichtlich aus. Die Stiftung kümmert sich um die Grenzgedenkstätte Point Alpha bei Geisa (Thüringen) und Rasdorf (Hessen). Dort betrieb die US-Armee zu DDR-Zeiten einen Beobachtungsposten.

Es ist den Angaben zufolge nicht das erste Mal, dass es zu einer solchen Situation gekommen ist. Schon im Jahr 2018 habe das Kuratorium keinen würdigen Preisträger benennen können und auch 2017 hätten nur mit Hilfe der Stiftung Preisträger und das Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro beschafft werden können. Deshalb habe der Stiftungsrat beschlossen, der Stiftung diese Aufgabe künftig zu übertragen. Der ehrenamtliche Vorstand mit Eberhard Fennel und Berthold Jost werde hierfür einen Verfahrensvorschlag erarbeiten.

Das Kuratorium Deutsche Einheit - ein gemeinnütziger eingetragener Verein - hatte den Point-Alpha-Preis für Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas seit 2005 verliehen. Zu den bisherigen Trägern gehören der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl und Ex-Kreml-Chef Michail Gorbatschow. Zuletzt ging die Ehrung 2017 an den Liedermacher Wolf Biermann und 2019 an den damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker.