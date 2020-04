Politik im Krisenmodus: Ines Claus (CDU) im Interview

ZUR PERSON

Ines Claus ist seit 3. April Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Die 42-jährige Juristin gehört dem Landtag als direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Groß-Gerau II seit Januar 2019 an. Sie hatte das Direktmandat bei der Wahl im Oktober 2018 nur hauchdünn vor dem SPD-Kandidaten Gerald Kummer gewonnen. Von 2014 bis zu ihrer Wahl in den Landtag war Claus Büroleiterin des damaligen Landtagspräsidenten Norbert Kartmann (CDU). Claus gehört der CDU seit 1998 an. Sie ist mit einem Arzt verheiratet und hat drei Kinder.