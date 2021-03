Politologe: Klimaschutz gewinnt bei Wahlen an Bedeutung

Ein Stimmzettel für die Briefwahl. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Kassel - Der Klimaschutz wird nach Einschätzung des Kasseler Politikwissenschaftlers Wolfgang Schroeder bei Wahlen künftig eines der zentralen Themen sein. «Selbst in der Corona-Krise ist der Klimawandel bei den großen Herausforderungen an erster Stelle», sagte der Professor der Uni Kassel der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich wie die Klimaliste und die Partei Volt, die bei den Kommunalwahlen in Hessen am 14. März erstmals in einigen Städten und Landkreisen auf den Wahlzetteln vertreten sein werden, habe sich auch bundesweit eine ganze Reihe von Listen gegründet, die das Thema auf dem Schirm haben. «Man kann davon ausgehen, dass sie am Ende keine große Rolle spielen werden, was aber nicht heißt, dass es nicht doch in einzelnen Regionen zu einem gewissen Erfolg führen kann», sagte Schroeder.

