Polizei beginnt Einsatz im Herrenwald für A49-Rodung

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild)

Stadtallendorf - Zum Beginn von Rodungsarbeiten für den Weiterbau der Autobahn 49 im Herrenwald bei Stadtallendorf hat die Polizei am Donnerstagmorgen mit ihrem Einsatz begonnen. «Wir sind dabei, abzusperren», sagte ein Polizeisprecher. Anschließend werde das Waldstück geräumt. Im Herrenwald sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Rodungsarbeiten für den Lückenschluss der A49 an. Aus Protest dagegen haben sich in beiden Waldstücken Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet.