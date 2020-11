Polizei beginnt Räumung in weiterem A49-Baumhauscamp

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Homberg/Ohm - Die Polizei hat am Donnerstag bei ihrem A49-Einsatz im Dannenröder Wald mit der Räumung eines größeren Baumhauscamps von Umweltaktivisten begonnen. Die Einsatzkräfte holten Personen von Bäumen oder Holzkonstruktionen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Darunter sei auch ein Gebilde an «sehr dünnen Seilen», teilten die Beamten auf Twitter mit. Eine Sprecherin von A49-Gegnern sagte, das Camp gehöre zum «Herz des Widerstandes» gegen die Rodungen im Dannenröder Wald. Seit über einem Jahr halten Umwelt- und Klimaaktivisten den Forst bei Homberg (Ohm) besetzt, um sich so gegen die Baumfällungen für den Weiterbau der Autobahn 49 zu stellen.