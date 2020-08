Polizei findet Waffen bei rechtem Aktivisten

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration)

Limburg - Bei einer Durchsuchungsaktion in der rechten Szene hat die hessische Polizei Waffen und Munition gefunden. Ein Aktivist sei festgenommen worden, teilten die Ermittler am Freitag mit. In der Wohnung des 32-Jährigen in der Westerwald-Gemeinde Mengerskirchen-Dillhausen seien am Donnerstag eine scharfe Schusswaffe sowie 50 Schuss der dazu passenden Munition sichergestellt worden. Außerdem seien mehrere Deko-, Softair- und Schreckschusswaffen sowie Datenträger entdeckt worden.

An der Durchsuchung waren Spezialkräfte der Polizei aus Wiesbaden und Frankfurt sowie der Bereitschaftspolizei beteiligt. Der festgenommene Mann ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Es habe kein Haftgrund bestanden. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil er den Erkenntnissen zufolge keinen Waffenschein besitzt.