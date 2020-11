Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Gegendemonstranten vor

Die Polizei setzt einen Wasserwerfer auf die Gegner der «Querdenken»-Demonstration in Frankfurt ein. Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Frankfurt/Main - Mit Wasserwerfern ist die Polizei bei der «Querdenker»-Demo am Samstagnachmittag in Frankfurt gegen linke Gegendemonstranten vorgegangen. Zudem setzten Polizisten vereinzelt Schlagstöcke ein. Laut Polizeimitteilung wurden Beamte angegriffen. Die Gegendemonstranten blockieren mehrfach die Strecke in der Innenstadt. Sie stellten sich auf mehrere Straßen, dabei zeigten sie etwa ein Banner mit der Aufschrift «Die Rechten zu Boden» sowie den Symbolen der Antifa. Polizisten sperrten Straßen ab, um die Demonstrationsgruppen voneinander fernzuhalten. Verzögert hatte sich der Start der «Querdenker»-Demonstration auch, weil mehrere Teilnehmer die Hygieneregeln nicht befolgt hatten. Während der Demonstration wurde vielerorts ebenfalls der Mindestabstand nicht eingehalten, viele Teilnehmer trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.