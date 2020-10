Polizei-Großaufgebot im Herrenwald: «Einsatz hat begonnen»

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild)

Stadtallendorf - Zu Rodungsarbeiten für den Weiterbau der Autobahn 49 ist die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot in den Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) vorgerückt. «Der Einsatz hat begonnen», sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde das Areal abgesperrt. Anschließend werde begonnen, das Waldstück zu räumen.

Im Herrenwald sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Rodungsarbeiten für den Lückenschluss der A49 an. Aus Protest dagegen haben sich in beiden Waldstücken Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet. Bei der Räumung rechnet die Polizei mit einem wochenlangen Großeinsatz und massivem Widerstand der Aktivisten.

Vor dem hessischen Landtag will die Umweltorganisation Greenpeace am Donnerstag gegen die geplante Rodung protestieren. Vor dem Parlament solle ein sechs Meter langer Stamm aus dem Wald platziert werden, kündigte Greenpeace am Morgen an. «Der Baum aus dem Dannenröder Forst steht symbolisch für die Zerstörung der Natur im Kontext veralteter Verkehrspolitik», teilte Alex Wenzel von Greenpeace Frankfurt mit.

Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen miteinander verbinden. Umwelt- und Klimaschützer halten das Projekt für überholt, weil es einer Verkehrswende entgegenstehe. Die Befürworter erhoffen sich weniger Verkehrslärm in den umliegenden Dörfern, kürzere Wege für Pendler und eine direktere Anbindung ans Straßennetz für die Unternehmen.