Polizei: Hessen halten sich weitgehend an Corona-Regeln

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Trotz guten Grillwetters haben sich die Menschen in Hessen am Samstag der Polizei zufolge weitgehend an die Corona-Regeln gehalten. In Frankfurt wiesen die Behörden bei einer Demonstration die Teilnehmer nach eigenen Angaben darauf hin, die Auflagen zu beachten. Verstöße seien zunächst nicht registriert worden, hieß es. In Fulda gab es der Polizei zufolge drei kleinere Veranstaltungen. Verstöße gegen die Auflagen seien jedoch nicht zu vermelden: «Es gibt keinen Grund zur Klage.» In Bad Nauheim kamen rund 200 Menschen zusammen, «aber das war unproblematisch, alle haben sich auflagenkonform verhalten», sagte ein Polizei-Sprecher.