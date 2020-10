Polizei: Menschen in Hessen halten sich an Corona-Regeln

Eine Passantin geht an einem Aufkleber vorbei, der auf das Tragen einer Maske hinweist. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden - Die Menschen in Hessen haben sich in der Nacht zum Samstag nach Polizeiangaben an die aktuellen Corona-Verordnungen gehalten. «Bei uns war es extrem ruhig», sagte ein Sprecher in Wiesbaden. Auch in Frankfurt seien keine Verstöße festgestellt worden. Ein Polizeisprecher in Darmstadt sagte, dass die Menschen die Maßnahmen durchweg gut akzeptierten. Auch in Gießen, Fulda, Kassel und Offenbach gab es keine größeren Vorkommnisse, wie die Polizeibehörden mitteilten.

Angesichts steigender Corona-Zahlen hatten Hessens Städte am Freitag die Menschen vor dem Teil-Lockdown zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Städte Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Fulda hatten Kontrollen durch die jeweiligen Ordnungsämter angekündigt.

Am Mittwoch hatten die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strengere Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab Montag dürfen sich bundesweit nur noch Angehörige von höchstens zwei Hausständen treffen, insgesamt maximal zehn Menschen. Gastronomie, Bars, Kneipen, Theater, Kinos oder Opernhäuser müssen ab Montag schließen.