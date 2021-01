Polizei räumt neue Barrikaden auf A49-Trasse

Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Stadtallendorf/Homberg - Auf der gerodeten Trasse der Autobahn 49 in Mittelhessen ist es erneut zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegner des Ausbaus der Autobahn hätten in den vergangenen Tagen im südlichen Herrenwald bei Stadtallendorf wieder «kleinere Strukturen und Gebilde» errichtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem sei ein Seil quer über die Trasse gespannt sowie aufgestapelte Baumstämme besetzt worden. Die Polizei war im Einsatz, um die Bauten zu entfernen. Einem Sprecher zufolge war eine «niedrige dreistellige» Zahl von Beamten vor Ort. Die Zahl der Umweltaktivisten lag demnach im unteren zweistelligen Bereich.

Im Herrenwald, im nahe gelegenen Dannenröder Forst sowie im Maulbacher Wald waren Bäume für den Weiterbau der A49 gerodet worden. Die Autobahn soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Gegen die Baumfällungen protestierten Umwelt- und Klimaschützer.