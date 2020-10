Polizei rückt mit Großaufgebot im Herrenwald an

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Stadtallendorf - Zum erwarteten Beginn von Rodungsarbeiten für den Weiterbau der Autobahn 49 ist die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot in den Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) angerückt. Man bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Details nannte er zunächst nicht. Im Herrenwald sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Rodungsarbeiten für den Lückenschluss der A49 an. Aus Protest dagegen haben sich in beiden Waldstücken Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet. Bei der Räumung rechnet die Polizei mit einem wochenlangen Großeinsatz und massivem Widerstand der Aktivisten.

Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen miteinander verbinden. Umwelt- und Klimaschützer halten das Projekt für überholt, weil es einer Verkehrswende entgegenstehe. Die Befürworter erhoffen sich weniger Verkehrslärm in den umliegenden Dörfern, kürzere Wege für Pendler und eine direktere Anbindung ans Straßennetz für die Unternehmen.