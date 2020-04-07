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Dienstag, 07.04.2020 - 00:00
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Polizei senkt Hürden für Bewerber

Geht der hessischen Polizei der Nachwuchs aus? Nein, sagt das Innenministerium. Ausbildungszulagen von 150 Euro hätten andere Gründe.

Polizeianwärter in Hessen erhalten von September an 150 Euro mehr Gehalt. Foto: dpa

Polizeianwärter in Hessen erhalten von September an 150 Euro mehr Gehalt. (Foto: dpa)

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