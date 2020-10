Polizei sichert Castor-Transport mit Großaufgebot ab

Ein Protestplakat mit der Aufschrift "Aus den Augen, aus dem Sinn!". Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild)

Biblis/Nordenham - Mit einem Großaufgebot hat sich die Polizei am Samstag auf die Ankunft eines Castor-Transports in Deutschland vorbereitet. Wie die Bundespolizei mitteilte, waren auf See, auf Land und in der Luft Beamte im Einsatz, um den Transport zu überwachen. Das Schiff mit Castoren von der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield wird am Wochenende in Niedersachsen erwartet - über den derzeitigen Aufenthaltsort des Schiffes machte die Polizei aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben.

Auch die Schienenstrecke, auf der die Castoren in Deutschland weitertransportiert werden sollen, sei abgesichert, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keine Beeinträchtigungen, hieß es am Samstagnachmittag. «Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet und kräftemäßig auch sehr gut aufgestellt.»

Das Spezialschiff mit sechs Castoren war am Dienstag gestartet. Es soll einen deutschen Seehafen ansteuern. Atomkraftgegner gingen davon aus, dass dies im Laufe des Wochenendes der niedersächsische Hafen von Nordenham ist. Dort steht dem Bündnis Castor-stoppen zufolge bereits der Transportzug für den Atommüll, der auf der Schiene bis ins Zwischenlager im südhessischen Biblis fahren soll. In Nordenham waren am Samstag sehr viele Polizisten präsent. Atomkraftgegner und Umweltschützer wollten sich zu Protestaktionen versammeln.

Deutschland muss aufgrund internationaler Verpflichtungen seinen im Ausland wiederaufbereiteten Atommüll zurücknehmen. Noch heute lagern in den Wiederaufbereitungsanlagen im französischen La Hague und im britischen Sellafield Castoren mit radioaktiven Abfällen aus deutschen Atomkraftwerken.