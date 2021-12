Polizei verstärkt Corona-Kontrollen in ganz Hessen

"2G" steht im Eingangsbereich eines Weihnachtsmarktes. (Symbolfoto: dpa)

WIESBADEN - Landesweit will die hessische Polizei am kommenden Dienstag (14. Dezember) und Mittwoch (15. Dezember) bei Schwerpunktkontrollen überwachen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. "Gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern in den Kommunen und bei den Verkehrsverbünden werden wir an zwei Tagen verstärkt im Einsatz sein", erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Montag in Wiesbaden.

Ein sichtbares Zeichen setzen

Ziel der Aktion sei es, gezielt Verstöße zu ahnden. Durch die Kontrollen setze man ein sichtbares Zeichen für den Schutz der Bevölkerung, so Beuth. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei werden laut Ministerium Hunderte zusätzliche Kräfte im Einsatz sein. Besonders im Blick: öffentliche Busse und Bahnen sowie Veranstaltungen.

Seit Ende November kontrollierte die Polizei in Hessen nach Angaben den Innenministeriums mehrere Tausend Menschen mit Blick auf die Corona-Regeln - überwiegend in öffentlichen Bereichen von Großstädten.