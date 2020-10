Polizei zieht positives Fazit nach erstem A49-Großeinsatz

Die Polizei kommt zur Räumung des besetzten Waldes bei Stadtallendorf. Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Stadtallendorf - Die Polizei hat sich am ersten Tag der Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 zufrieden mit dem Großeinsatz rund um den mittelhessischen Herrenwald gezeigt. «Weil genau das Ziel erreicht worden ist, dass niemand verletzt wurde», sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend. Der Protest der Ausbaugegner sei friedlich verlaufen. Es habe passiven Widerstand wie Blockaden gegeben, aber keine Angriffe. Die Beamten nahmen sechs Aktivisten fest, bei 70 Personen wurden die Personalien festgestellt. Es habe auch mehrere Platzverweise gegeben.

Mit Einbruch der Dunkelheit wollte die Polizei ihren Einsatz beenden, denn dann könne die Sicherheit für die Kräfte und Maßnahmen nicht mehr gewährleistet werden. Die Sprecherin ging davon aus, dass die Rodungen und damit der Polizeieinsatz am Freitag fortgesetzt werden.

Aus Protest gegen die geplanten Rodungen im Herrenwald sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst haben sich dort Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet.