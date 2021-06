Polizeiaufgebot in Kassel: Gegendemonstrationen war ruhig

Autos und ein Rettungswagen passieren auf der Bundesstraße 3 am Auestadion eine Polizeikontrolle. Foto: Andreas Arnold/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Kassel - Die Gegendemonstrationen zu einer geplanten Veranstaltung von Gegnern der Corona-Politik in Kassel sind am Samstag ruhig angelaufen. Auf dem Opernplatz und auf der Altmarktkreuzung versammelten sich am Mittag jeweils etwa 20 bis 30 Personen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Größere Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik seien zunächst ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Lediglich einzelne Teilnehmer der Gruppierung seien in der Stadt gewesen.

Im Vorfeld hatte die Stadt eine geplante Veranstaltung von Gegnern der Corona-Politik mit insgesamt mehr als 3500 angekündigten Teilnehmern verboten. Als Grund nannte sie das gesteigerte Infektionsrisiko beim Zusammentreffen vieler Menschen. Sowohl der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) als auch das Verwaltungsgericht in Kassel hatten das Verbot bestätigt. Sie begründeten ihre Entscheidungen vor allem mit den Erfahrungen vorheriger «Querdenker»-Versammlungen am 20. März in Kassel.

Damals waren bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mehr als 20 000 Teilnehmer durch die Stadt gezogen. Erlaubt waren nur 6000. Viele von ihnen hatten sich nicht an die gerichtlich festgesetzten Auflagen wie die Maskenpflicht gehalten. Teilweise war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Die Polizei war bereits am Mittag mit einem Großaufgebot vor Ort. Zahlreiche Polizeifahrzeuge fuhren durch die Innenstadt. Die Anzahl der eingesetzten Beamten liege laut Polizeisprecher im unteren vierstelligen Bereich. Die Einsatzkräfte führten vermehrt Kontrollen durch und wiesen sowohl Demonstranten als auch Passanten auf die bestehende Maskenpflicht hin - auch mit Lautsprecherdurchsagen.

Im Rahmen der Kontrollen seien zwei Menschen festgenommen worden. Ein Mann zeigte demnach den Beamten den Hitlergruß. Ob ein Zusammenhang zu den Versammlungslagen bestehe, sei offen, schrieb die Polizei auf Twitter.

