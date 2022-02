Preiserhöhung bei Bus-Tickets wird Thema im Landtag

Die Abgeordneten sitzen im hessischen Landtag. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Im hessischen Landtag wollen die Parlamentarier am Donnerstag (ab 09.00 Uhr) unter anderem über die geplanten Preiserhöhungen für Tickets im öffentlichen Bus- und Bahnverkehr diskutieren. Zu den weiteren Themen zählen die Landesfinanzen, der Mangel an Frauen in Chefetagen sowie der Jahrestag der Amokfahrt von Volkmarsen. Auf Antrag der Linksfraktion soll darüber diskutiert werden, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Zudem wird die wachsende Wolfspopulation in Hessen die Abgeordneten erneut beschäftigen: Die Fraktionen von FDP und AfD fordern mehr Schutz für Weidetiere und eine Kontrolle des Bestandes.

