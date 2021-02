Pressegespräch zu Hintergründen des Hanauer Anschlags

Jetzt teilen:

Berlin/Hanau - Knapp ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau wollen sich Experten heute (10.00 Uhr) bei einem Pressegespräch mit der Tat und den Folgen befassen. Unter dem Titel «Ein Jahr nach Hanau: Viele offene Fragen» soll es darum gehen, wie es den Betroffenen geht, welche Erkenntnisse es über die Hintergründe der Tat gibt und was nötig ist, um rechtsextrem und rassistisch motivierte Taten in Zukunft zu verhindern. Neben Ajla Kurtović, deren Bruder Hamza bei dem Anschlag am 19. Februar vergangenen Jahres getötet wurde, nehmen auch der Hanauer Opferbeauftragte Andreas Jäger sowie der Soziologe Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena an dem Pressegespräch teil.

Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am Tatabend in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er vermutlich seine Mutter und sich selbst tötete. Zuvor hatte er Pamphlete mit Verschwörungsmythen und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

