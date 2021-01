Produktion von Biontech-Impfstoff soll beschleunigt werden

Eine Ärztin mit einer Flasche des Biontech-Impfstoffs. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa (Bild: dpa) (Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa)

Berlin - Angesichts der Knappheit bei den Corona-Impfstoffen forciert die Bundesregierung eine Produktion größerer Mengen. So wollen der Bund und Hessen den Hersteller Biontech dabei unterstützen, noch im Februar in einem neuen Werk in Marburg die Produktion zu starten, wie es in einem Beschlussentwurf für die Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage am Dienstag in Berlin heißt. Die Produktion an dem zusätzlichen Standort könnte die Mengen deutlich steigern.

Ein vorläufige Genehmigung zum Umbau des Marburger Werks sei bereits im Dezember erteilt worden, erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Gießen am Dienstag. Voraussetzung für die Produktion sei jedoch noch die finale Genehmigung. Diese solle dann «so schnell wie möglich» erfolgen. Zunächst hatten die Zeitungen der VRM-Gruppe über die Genehmigung berichtet. Biontech hatte das Werk in Marburg vor einigen Wochen vom Schweizer Pharmariesen Novartis übernommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch mit ihren zuständigen Ministern beraten, wie zusätzliche Produktion durch die Regierung unterstützt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Neben Gesundheitsminister Jens Spahn sollen an der Beratung auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun (alle CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teilnehmen, wie es hieß. Ziel sei es, zusätzliche Produktion in Deutschland möglichst zügig hochzufahren.