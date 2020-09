3 min

Protest gegen Weiterbau der A 49

85 Hektar Wald sollen für das letzte Teilstück der Autobahn 49 in Mittelhessen gerodet werden. Umweltaktivisten wollen das um jeden Preis verhindern. Am Freitag protestierten sie in Wiesbaden.

Von Christian Stang Reporter Politikredaktion Wiesbaden