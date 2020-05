Protest trotz Corona: «Fridays for Future» in Frankfurt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt - Zum ersten Mal seit drei Monaten haben in Frankfurt wieder Aktivisten der Klimabewegung «Fridays for Future» demonstriert. Bis zu 100 Menschen nahmen an der Protestaktion teil, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die Demonstranten hielten sich an die wegen der Corona-Krise geltenden Hygienevorschriften. Sie trugen einen Mund-Nasen-Schutz und achteten darauf, die Abstandsregel von 1,50 Metern einzuhalten. Die Aktivisten fordern unter anderem eine Umstrukturierung der Wirtschaft nach ökologischen Kriterien und eine autofreie Innenstadt. Die Klimakrise warte nicht, es müsse jetzt auf allen Ebenen gehandelt werden, hieß es in einer Mitteilung.